K---a co za j----y debil. Przy takiej prędkości wystarczy niewielka hopka, trochę piachu czy ciągnik wyjeżdżający z pola i będziemy mieli kolejnego peretiego, oby się tylko matoł rozsmarował sam a nie zamordował kilka niewinnych osób. Myślę, że powinno się wprowadzić pojęcie przestępstwa drogowego, za coś takiego jak na filmie powinno się iść popierdzieć w pasiak .