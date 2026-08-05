luuiz - kolejny do zamknięcia...
Komentarze (92)
najlepsze
@stndix: Stworzenia z IQ wyższym niż 80 nie nagrywają shortów w jazdy autem, a potem ich nie wrzucają jako bat na samych siebie, więc coś w tym jest.
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/ile-wykroczen-rejestruja-fotoradary-i-odcinkowe-pomiary-predkosci-tysiace/d1e9p39
W głowie typowego cybala co leci 250:
"nieee... Tory mają zakręty, to zbyt trudne być.
I nikt z wioski nie widzi że jadę. I reszta prawdopodobnie ma lepsze fury. I zapłacić trzeba.
Nieee.. tak to to nie. ;)"
Tylko konfiskata boli po kieszeni. Bo co kupisz kolejne? To kolejne do konfiskaty, a umówmy się w nieskończoność tych samochodów nie będziesz kupował.
prymitywny kraj
@z_kim_ja_gadam: Co nie? Nadludzkie, wciskać gaz w opór na prostej drodze xD