Jak to jest, że dyrektorzy nie odpowiadają za decyzje, które podejmują i celowo zadłużają szpitale? Może w końcu łaskawie powinni się przyjrzeć temu całemu procederowi. Normalnie jak masz swoją spółkę, to mogą Cię pociągnąć do odpowiedzialności za działanie na szkodę, a tutaj co?



- to chce pan panie konowałski 3 mln za rok?

- 3.5!

- dobrze, nie ma problemu, nie stać nas, ale już i tak mamy innych panów konowałskich za Pokaż całość