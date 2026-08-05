Ogromne długi szpitala. Komornik zajął konta, marszałek walczy o pieniądze z KPO
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ma gigantyczne problemy finansowe. Komornik zajął konta placówki, a marszałek województwa śląskiego interweniuje, by odblokować rachunek obsługujący dotacje z Krajowego Planu Odbudowy.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (10)
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Nie pilnowaliście to teraz nie będziecie mieli szpitala.
- to chce pan panie konowałski 3 mln za rok?
- 3.5!
- dobrze, nie ma problemu, nie stać nas, ale już i tak mamy innych panów konowałskich za
@reseted: Chopie, zajmować majatek g@wno-kasty? Zaraz będą naruszone prawa konstytucyjne, prawa człowieka, prawa międzynarodowe, prawa konowalskie, prawa sitwiane, prawa wszelakie.
Czyś ty słyszał, żeby kiedyś została przez pomyłkę zajęta własność kogoś ustosunkowanego? G@wno-prawniczyny pogrywają sobie tylko z szarakami ze słuszną nadzieją, że w większości takich spraw szarak się podda albo popełni błędy formalne.
@Xagog: nie no jasne, dajmy szpitalom wydawac siano na cokolwiek a zarzadzajacemu podwyzke.