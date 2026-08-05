dobrze, że od czasu do czasu coś wleci, to polecą głowy i cos sie w systemie ruszy, ale k---a, mamy już 4 rok wojny a ta rakieta mogłaby wlecieć w blok mieszkalny w osiedlu w Zamościu i zabić jakieś 50 osób a 100 innych ciężko ranić. Wygląda na to, ze mimo 5% PKB nie mamy żadnej ochrony, absolutnie żadnej skutecznej.