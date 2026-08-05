Rosyjska rakieta nad Polską. Ujawniamy: jeden dyżurny spał, drugi utknął w drodz
W jednym powiecie dyżurny nie zdążył dojechać do urzędu, w drugim nie usłyszał SMS-a i się nie obudził, w trzecim czekał, aż dodzwoni się do przełożonego. Do powiatu biłgorajskiego, gdzie rakieta Ch-101 spadła na pole w Tarnawie-Kolonii, polecenie włączenia syren przyszło mailem cztery minuty po wybWirtualnaPolska
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Komentarze (58)
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Ty nie rozumiesz - nie wolno zestrzeliwać bo wleci w ludzi jak dron na plaży u kacapów!!!oneondjeden
Prawda jest taka, że państwo dało d--y a wyznawcy Tuska ślepo go bronią.
A wyobraźcie sobie co by było gdyby ktoś miał podjąć decyzję o zestrzeleniu - masakra.
1. w momencie inwazji wojsko za ryj biorą Amerykanie czy inne mocarstwo, leśne dziady won i zaczyna się rzucanie mięsem armatnim we wroga bo zawodowe wojsko się osra i pójdzie na L4 tudzież homeopatyczne ilości walczących jednostek szybko zostaną zgruzowane przez ruskich
2. bolzga zostaje sama w sobie, wtedy to się wykopki nawet nie musicie martwić o pobór
2 dnia wojny wojsko i rzad beda juz za granica
pokazówka liczbna to jedno ale liczą się najmniejsze aspekty - ale tymi aspektami nie da się pochwalić w telewizji
ci ci z 10 helikopterów robiących robotę jak 100 gorszych starych daje większy efekt pokazówki
te państwo zawsze kochało pokazówkę zarówno przed szarym obywatelem jak i przed innymi krajami
@tinta-tintoski: Bardziej bym się martwił jakby były wszystkie odpalane jakimś dedykowanym systemem radiowym z centralnego nadajnika. Wtedy jeden celny strzał w nadajnik albo odpowiednia zagłuszarka na jedną konkretną częśtotliwość i cały system
a teraz zabawy w dryżury i smsy do ludzi a nie smsy do systemu sterującego syreną xd
U mnie w korpo jest osobna aplikacja (Opsgenie / Pagerduty / incident.io) która jak nie odbierzesz alertu po 5 minutach to wyje (omija wyciszenie telefonu) a potem idzie eskalacja do przełożonego i na końcu jak z 5 osób zignoruje temat pewnie obudzi prezesa który jest na
Komentarz usunięty przez autora
@Makarow: tego jednego lekarzyka zwolnili z dziesięciu stanowisk w bóg wie ilu szpitalach XD i to chyba tyle... Pokrzyczeli, afera była, Tusk się wściekł i karawana jedzie dalej.
Aaaa i kiedyś Marszałka Sejmu w------i bo se z żoną samolotem za dużo latał i fotki robił. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To będzie już dwóch.