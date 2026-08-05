Polska odkryła gigantyczne złoża ropy. Niemcy chcą zablokować wydobycie
Wokół złóż ropy i gazu odkrytych na Bałtyku w pobliżu Świnoujścia rośnie spór. Niemieckie organizacje ekologiczne zebrały 88 tys. podpisów i zapowiadają, że we wrześniu skierują do Komisji Europejskiej petycję przeciwko uruchomieniu wydobycia - podaje "Business Insider".KapitanTorpedal
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Komentarze (61)
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Wielkość tego złoża szacuje się na ok 30 milionow ton ropy naftowej, a roczne zużycie tego surowca w Polsce to ok 25-27 mln ton
Jak na nasze obecne zasoby to bardzo duże złoże, ale jak przeliczymy na ilość używanej ropy to widać, że jego uruchomienie nie zmieni sytuacji Polski.
Ps. A niemieccy zieloni niech sp... Trzeba to złoże uruchomić jak najszybciej.
@konkarne: Żeby zagraniczna spółka zarobiła kosztem polskiego środowiska i polskiego podatnika który będzie później płacił za przywracanie do stanu pierwotnego xd Nic dzisiaj nie jest czarno-białe.
@MokryMarek: to może wskaż gdzie napisałem nieprawdę i koloryzowałem. wydobycie ropy nie jest uciążliwe dla pobliskich terenów? A może pomyliłem się że to jest 16 km a nie 6 km od brzegou a poziom wody tam to 100 m a nie 10? Do asfaltu to się przyklej
Dlaczego kłamiesz?
@Lasoslaw: Ale to alianci po wojnie zatapiali niemieckie gazy bojowe w Bałtyku.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C20073%2Cbron-chemiczna-zatopiona-w-baltyku.html
- złoża ropy
- polskie
- niemcy!
xd