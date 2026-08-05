Z tym gigantycznym złożem to bym nie przesadzał.

Wielkość tego złoża szacuje się na ok 30 milionow ton ropy naftowej, a roczne zużycie tego surowca w Polsce to ok 25-27 mln ton

Jak na nasze obecne zasoby to bardzo duże złoże, ale jak przeliczymy na ilość używanej ropy to widać, że jego uruchomienie nie zmieni sytuacji Polski.



Ps. A niemieccy zieloni niech sp... Trzeba to złoże uruchomić jak najszybciej.