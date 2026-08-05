Wykopki już zapomniały jak na wykopie był pasek z zakażeniami? Jak dzielnie walczyli z szurami? Jak codzienna na głównej był ogień pod tematem o zakażeniach podczas ostatniej doby? Wtedy sami chcieliście ,żeby rząd wam dostarczył jak najszybciej magiczny soczek który uchroni was od zagłady.



Pfizer jasno mówił ,że dostarczy szczepionki najpierw tym którzy kupią więcej, więc rząd się posłuchał ludu i nakupił ile się dało.