Polska idzie na noże z Pfizerem. Nie chce zapłacić kary za szczepionki
Zgodnie z wyrokiem Polska ma odebrać około 64 mln dawek szczepionek oraz zapłacić ponad 5,6 mld zł. Do tej kwoty dochodzą także koszty postępowania sądowego, szacowane na około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem. Jak podkreślono w komunikacie, wyrok nie uwzględniaKapitanTorpedal
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Komentarze (50)
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@amilab: wtedy przeciętny wyborca KO dowiedziałby się, że przyczyną tych problemów jest Komisja Europejska, a sama Urszulka jest zamieszana w tą aferę (negocjacje prowadziła przez SMS-y, które potem usunęła).
@amilab: Bo oni twierdzili, że PiS za mało kupił xD
Może mi ktoś wytłumaczyć jakim cudem koszty postępowania sądowego wynoszą 170 mln zł?
W celu przeprowadzenia postępowania wybudowano 100 metrowy jacht wraz z salami sądowymi na pokładzie, który płynął dookoła świata z prawnikami z Polski i od Pflizera oraz ich rodzinami i znajomymi?
@Przegrywultimate: Pachnie mi to takimi samymi wałkami jak renomowany lekarz musi kosztować parę baniek.
make america great again
Pfizer jasno mówił ,że dostarczy szczepionki najpierw tym którzy kupią więcej, więc rząd się posłuchał ludu i nakupił ile się dało.