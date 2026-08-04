jako pracownik kolei mogę powiedzieć wam że mamy jeszcze 6 odlewni które pracują dla kolei i z tego co moja wiedza sięga dla energetyki. Metalodlew od dawna nie miał racji bytu, nie splajtował bo tak chial magiczny zachód ale przegrał na rynku z takimi odlewaniami jak Odlewnie Polskie S.A. W Starachowicach, Huta Małapanew w Ozinku, OŻB Bydgoszcz, AMEX Pucki KZO w Końskich, One wszystkie tłuką odlewy dla kolei, no ale Wykop lubi Pokaż całość