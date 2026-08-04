Duża krakowska odlewnia na skraju upadku. Czy uda się uratować polski zakład?
Metalodlew to ostatnia w Polsce odlewnia zdolna produkować specjalistyczne komponenty dla energetyki, kolejnictwa czy elektrowni wiatrowych i atomowych.przem3k
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Komentarze (27)
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Bzdury i to totalne, jako pracownik kolei mogę powiedzieć wam że mamy jeszcze 6 odlewni które pracują dla kolei i z tego co moja wiedza sięga dla energetyki. Metalodlew od dawna nie miał racji bytu, nie splajtował bo tak chial magiczny zachód ale przegrał na rynku z takimi odlewaniami jak Odlewnie Polskie S.A. W Starachowicach, Huta Małapanew w Ozinku, OŻB Bydgoszcz, AMEX Pucki KZO w Końskich,
Czyli przez lata nie zrobiono nic, a teraz jest larmo.
Klasycznie, po polsku.