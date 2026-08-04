Szpital w Bydgoszczy bez interny, poszło o wynagrodzenia
Jak wyjaśnił, do końca lipca placówka liczyła na pozytywny rezultat prowadzonych w ostatnim czasie rozmów z dotychczasową kadrą lekarską, dotyczących m.in. warunków finansowych. Wskazał przy tym, że nie osiągnięto porozumienia.K1DoN
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Komentarze (45)
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Utrata PWZ jak najbardziej - zresztą to już troszkę jest (u nich to jest bodajże dziesiątka, artykuł dziesiąty ustawy o zawodzie lekarza, choć dam przykład podobny z analizy medycznej - jak nie pracujesz kilka - a precyzyjniej pięć z ostatnich sześciu - lat w szpitalu (np. pójdziesz do IT) i chciałbyś wrócić, to musisz zgłosić się do KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych) i przejść
Jak zaczną kombinować ze zwolnieniami, można ich wtedy dokładnie prześwietlić i za nieprawidłowości zawiesić im prawo wykonywania zawodu. Skoro w
@zychtomasz: a później w warunkach niedoborów wszystkiego (od kadry po możliwości diagnostyczne) pozew na miliony i prokurator ... jaki wy niski poziom prezentujecie to aż przerażające.
https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art44905691-poslowie-chcieli-sie-dowiedziec-ilu-lekarzy-zostalo-ukaranych-ale-sie-nie-dowiedzieli
Posłowie chcieli wiedzieć, ile postępowań przeciwko lekarzom wszczynają organy odpowiedzialności zawodowej, ile kończy się karą, ile umorzeniem, a ile przedawnieniem. Pytali również o czas trwania postępowań, odwołania pacjentów i lekarzy oraz przypadki, w których sądy powszechne dochodziły do innych wniosków niż sądy lekarskie. Zamiast pełnej statystyki usłyszeli jednak przede wszystkim informacje o przepisach i ogólnych problemach systemu. W dodatku na
A Pan Doktor Kasprzyk jest najlepszym przykładem na to, że po prywatnej medycynie można osiągnąć BARDZO wiele - zostać szefem SOR i samodzielnie wykonywać skomplikowane procedury szybciej niż zakłada to program specjalizacji.
Co
Nie, k---a, nie żartuję sobie, ani nie kpię. Społeczeństwo starzeje się. Jest coraz więcej starszych osób do opieki. Oddziały internistyczne już teraz zaczynają przypominać ZOL-e i paliatywy. Same leżaki, trzeciej kategorii. Leżą całymi tygodniami, bo rodzina nie chce takich do domu. A tu Bydgoszcz sobie zamyka oddział. Wiem, że poszło o kasę, ale do cholery, ościenne
To pieprzenie o nagłych "trudnych warunkach" to parasol ochronny. Nagle im się warunki pracy pogorszyły. Wcześniej jakoś było okej.
Trzeba krecic malysza aby skonczyc z ta konowalska patologia wreszcie