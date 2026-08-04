trzymajcie się tam w tym Toruniu i Włocławku... babcie i dziadki z Bydgoszczy zaraz zaczną napływać.



Nie, k---a, nie żartuję sobie, ani nie kpię. Społeczeństwo starzeje się. Jest coraz więcej starszych osób do opieki. Oddziały internistyczne już teraz zaczynają przypominać ZOL-e i paliatywy. Same leżaki, trzeciej kategorii. Leżą całymi tygodniami, bo rodzina nie chce takich do domu. A tu Bydgoszcz sobie zamyka oddział. Wiem, że poszło o kasę, ale do cholery, ościenne Pokaż całość