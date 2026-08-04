Podobnie powinno być z lotniskami. Dlaczego ktoś wyraża zgodę na budowę bloków na ścieżkach podejścia samolotów? To samo bloki przy torach wyścigowych (tych i tak już jest jak na lekarstwo). Potem tępi ludzie kupują takie mieszkania, a później doprowadzają do tego, że okno na świat jakim jest lotnisko, jest ograniczane przepustowością ze względu na hałas.