Nowe prawo na wsi. Notariusz uprzedzi kupującego
Rząd obiecuje chronić rolników przed skargami nowych sąsiadów. Projekt tzw. lex smród może jednak zastąpić jeden konflikstarnak
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Rząd obiecuje chronić rolników przed skargami nowych sąsiadów. Projekt tzw. lex smród może jednak zastąpić jeden konflikstarnak
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Komentarze (18)
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Ale wiadomo- w idealnym świecie się działkę sprzedaje, pieniądze bierze a nowy właściciel z działki nie korzysta ;)
a mógł notariusz ostrzec, że to standard na polskiej wsi co pewnie każdy wielokrotnie widział, wtedy nikt by nie mógł mieć pretensji
Rzewne opowieści o tym, że gdyby nie oni to nie mielibyśmy co jeść nikogo już nie ruszają. Nie po tych ostatnich "strajkach" i protestach.