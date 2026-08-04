ChatGPT zalał polskie urzędy pismami. Urzędnicy nie nadążają
Polacy coraz częściej piszą skargi i wnioski do urzędów za pomocą ChatGPT. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu odnotowała trzykrotny wzrost takich pism od 2024 roku, a sztuczna inteligencja potrafi wymyślać nieistniejące przepisy i orzeczenia, co spędza sen z powiek urzędnikom.real_scoria
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Komentarze (25)
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@FuzzyWuzzy_: w przypadku urzędników to jest akurat zwykły bełkot
Od dawna pojawiaja sie opiniezze jezyk urzedniczy dla orzecietnego Kowalskiego jest zbyt skomplikowany. Dostajesz pismo z urzedu i nasrane paragrafow, ton prawniczy, do tego straszenie czesto wytluszczone jakie kary groza. A ty siedzisz i kminisz co oni tak w rzeczywistosci napisali i czego chca. A do tego dochodza czesto kompletnie z czapy terminy na odpowiedz, podjecie dzialania.
Nic nie pomagaja kursy i szkolenia, ktorymi sie
Ale to działa tylko na korzyść osób myślących.