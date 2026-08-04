Parafrazujac: Jak kuba botowi, tak bot kubie.

Od dawna pojawiaja sie opiniezze jezyk urzedniczy dla orzecietnego Kowalskiego jest zbyt skomplikowany. Dostajesz pismo z urzedu i nasrane paragrafow, ton prawniczy, do tego straszenie czesto wytluszczone jakie kary groza. A ty siedzisz i kminisz co oni tak w rzeczywistosci napisali i czego chca. A do tego dochodza czesto kompletnie z czapy terminy na odpowiedz, podjecie dzialania.

Nic nie pomagaja kursy i szkolenia, ktorymi sie Pokaż całość