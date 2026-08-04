Lekarz dostał 1,8 mln zł. "Pacjentów myją porwanymi szmatami"
Rok temu lekarz z PCM w Braniewie otrzymał niemal 1,8 mln zł. Dziś pracownice alarmują, że brakuje jednorazowych myjek, mydła, misek, a nawet wody dla chorych. Radna potwierdza: widziałam mycie pacjentów porwanymi szmatami.Bobito
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Komentarze (23)
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moi polscy znajomi sami mowia, ze coponiektorym to sie mocno w glowach poprzestawialo. Warunki stworzyly bogow.
Oni się mają za półbogów. Gardzą nami bo mają nas w niewoli (chcesz wyzdrowieć to musisz iść do lekarza choćby po leki bo bez niego nie dostaniesz leków na receptę).
Oni się zachowują jak mafia - myślisz że mafia daje złamanego c---a jak masz dla nich zdobyć pieniądze?
dostał to dziś synonim ukradł?
Przecież oni nie prowadzą rzetelnej dokumentacji pracowniczej, prócz planowanych dyżurów.
A te łajzy w togach będą ścigać Areczka za drobiazgi.
@cutthroat: Tego chyba też nie wiedzą...
Porwane szmaty może brzmieć słabo, ale to nie znaczy ze to jakieś brudne szmaty. Mogą być równie dobrze ścierki które były wielokrotnie prane i suszone w industrialnej maszynerii. Może się jeszcze nadają. Przecież nie używają połamanych igieł. Czy przeterminowanych szczepionek. Nie żebym bronił, ale jednak wole żeby leczył mnie lekarz niż umierać myty nieporwana