No właśnie porwane szmaty to mycia, ale to lekarz mówi ile razy i gdzie myć tak żeby pomogło.



Porwane szmaty może brzmieć słabo, ale to nie znaczy ze to jakieś brudne szmaty. Mogą być równie dobrze ścierki które były wielokrotnie prane i suszone w industrialnej maszynerii. Może się jeszcze nadają. Przecież nie używają połamanych igieł. Czy przeterminowanych szczepionek. Nie żebym bronił, ale jednak wole żeby leczył mnie lekarz niż umierać myty nieporwana Pokaż całość