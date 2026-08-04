Tak wygląda wielki projekt PIS, który faktycznie udało im się zrealizować. Źle wykonany, niepotrzebny i kompletnie nieopłacalny. Podobnie jak i Przekop Mierzei w obecnej formie.

Ale spokojnie, Morawiecki już robi 8% w sondażach obiecując jeszcze więcej takich wspaniałych, wielkich projektów, które on wielki rozwojowy inwestor nam da.