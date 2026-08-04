Lotnisko za 850 mln zł zwolni do 30 proc. załogi. Prokuratura bada inwestycję
Port zaprojektowano dla 3 mln pasażerów rocznie, a w 2025 r. obsłużył 95 tys. Według PPL ubiegłoroczna strata po dopłacie miasta wyniosła ok. 44 mln zł. Prokuratura bada możliwą niegospodarność; nikomu nie postawiono zarzutów.Palinek
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Komentarze (68)
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Radomianie pewnie wspaniali że mogą znajomym dopłacić 17mln zł do lotów do Londynu ( ͡° ͜ʖ
@Morf: To już za samą przebudowę tego lotniska powinno się pakować do więzień bo przecież pierwszy raz zbankrutowało.
To lotnisko powinni zamknąć natychmiastowo i ewentualnie wydzierżawić wojsku jeśli chce. Doplacanie przez Radomiaków do lotniska tak horrendalnych pieniędzy to co najmniej niegospodarność i to wielkoskalowa.
Ale spokojnie, Morawiecki już robi 8% w sondażach obiecując jeszcze więcej takich wspaniałych, wielkich projektów, które on wielki rozwojowy inwestor nam da.
@GoogleFuchsiaZgubilemHaslo:
Ja bym przerobił na Centrum Lotów Kosmicznych i zrobił tam główną siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej.
Koszt się zwróci jak będziemy Hel 3 z
@galicjanin: A nie no, to ma w c--j sensu teraz.
Dodatkowo każda kalkulacja od 30 lat mówi, że w tym regionie powinno powstać takie lotnisko a o Radomiu... tak średnio bym powiedział
Ani to Warszawa, ani to port lotniczy (bo nie ma pasażerów).