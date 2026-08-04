"Prywatnie Dariusz Szczepański jest mężem Ewy Szczepańskiej, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Włocławek. Startowała ona w wyborach samorządowych z ramienia Koalicji Obywatelskiej (KO)."Kogoś to dziwi? Poparcie wśród lekarzy dla KO jest bardzo duże, przypadek?