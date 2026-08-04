Salonik VIP w szpitalu we Włocławku. "Pacjentce kręcono loki"
Okoliczności hospitalizacji członka rodziny dyrektora szpitala sa szokujace. Sala wykorzystywana wcześniej do jednodniowych zabiegów chirurgii dziecięcej miała zostać przeznaczona wyłącznie dla jednej pacjentki. W wyniku tego zabiegi wstrzymano. Opieka przekraczala rowniez inne standardowe normyDorodny_Wieprz
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Komentarze (7)
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https://www.radiopik.pl/2,120647,dariusz-szczepanski-po-dyrektora-szpitala-we-wloclawku-zapowiada-zwiekszenie-kadr
Kogoś to dziwi? Poparcie wśród lekarzy dla KO jest bardzo duże, przypadek?
@-Instruktor: a kogo na naszej scenie politycznej mają popierać wykształceni ludzie??? serio pytam
bo wybór jest żaden... pisy to wiadomo elektoratem jest hołota bez wykształcenia dla której odpowiedni poziom to tv republika, konfy dla spermiarzy, foliarzy i patopatriotów oraz zdrajców, lewica dla wszelkiego rodzaju wynaturzeń no i na tym tle KO to wygląda jak poważna partia mająca coś