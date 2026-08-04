40 tys. km przez Afrykę. Polak dokonał tego samotnie w czasach II RP
Kazimierz Nowak był pierwszym znanym człowiekiem, który przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem. Zrobił to we własnym zakresie, bez wsparcia finansowego i politycznego swojej ojczyzny czy jakiejś instytucji bądź firmy.Histmag
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Komentarze (15)
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Jedno jest pewne. Na pewno nie robił tego dla atencji, lajków lub subów.
( ͡º ͜ʖ͡º)
@Squatlifter:
Ponieważ? Skoro jego podróż była na bieżąco publikowana w prasie, to sorry ale pisanie, że na pewno nie dla atencji jest z lekka naiwne.
@guilmonn: i uj. Zmarł koło 40stki, a przeżyć miał tyle ile 100latek. Tak można.
https://x.com/dziki59667847
jego wnuk chyba objeżdża świat maluchem czy coś takiego