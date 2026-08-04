Andrzej Morozowski nie żyje. Filar TVN24
Andrzej Mrozowski nie żyje. Zmarł po długiej chorobietytanowyy
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Andrzej Mrozowski nie żyje. Zmarł po długiej chorobietytanowyy
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Dziennikarze TVN-u cos zbyt czesto umierają na raka. Wpierw Marcin Pawlowski, potem Grzegorz Miecugow i Kamil Durczok. A teraz Andrzej Morozowski. ( ಠ_ಠ)
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-08-04/premier-reaguje-po-smierci-morozowskiego-dziennikarz-z-prawdziwego-zdarzenia/