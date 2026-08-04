KGHM odpowiada za 48% unijnej miedzi. DieWelt o bezpieczeństwie surowcowym UE
KGHM trafił do specjalnego dodatku niemieckiego dziennika Die Welt, poświęconego Polsce i roli polskich firm w europejskiej gospodarce, gdzie wskazano go jako kluczowego gracza wzmacniającego bezpieczeństwo surowcowe i potencjał przemysłowy Europy. Niemcy są najważniejszym zagranicznym rynkiem zbytuOctarine
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Komentarze (29)
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Jest z czego być dumnym. Najlepsza spółka na GPW ( ͡º ͜ʖ͡º)
@rotaredom: Przeczytaj a się dowiesz. Chyba że po prostu lubisz szczuć
Dotacja wzięta z waszej kieszeni przez czempiona ale czy już produkowany jest seryjnie jak KGHM zapowiadał? Czy to kolejna Izera?
@pan_Ropuch: nic nie musieli, nikomu nie był potrzebny paliwowy monopolista, potrzebna była im dojna krowa ¯\(ツ)/¯