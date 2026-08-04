W szpitalu zabrakło tlenu dla 10 pacjentów. Po 5 latach akt oskarżenia
Według prokuratury nie zamówiono tlenu na czas, przez co terapia 10 pacjentów została przerwana i narażono ich życie lub zdrowie. Oskarżony kierownik sekcji technicznej nie przyznał się do winy; grozi mu do roku więzienia.Palinek
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Komentarze (9)
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A to wszystko za śmieszne pieniądze, pracownik techniczny co odpowiadał za natychmiastową naprawę zarabiał minimalną tyle co szatniarz.
@MegaZU0: a to ja ci powiem że nic się nie zmieniło, i dalej tak jest.
Widziałem ostatnio ofertę na it do szpitala uniwerysteckiego, ktoś powie zwykły informatyk, przy pracy z tymi ludźmi powinni płacić ochronę na głowę i psychiatrę w pakiecie, a oferują uwaga zawrotne 5.5 brutto. (szpital gdzie wiem że 3k za
To jest artykuł opisujący realia funkcjonowania ochrony zdrowia czy prokuratury...
Całej Polski.
Polski, takiej pięknej...