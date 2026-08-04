Pracowałem kilka lat w szpitalu uniwersyteckim, b----l, wciskanie po znajomości na dyrektorskie stanowiska, dyrektor i zastępca do spraw technicznych nawet nie wiedzieli co się dzieje wszystko na głowie kierownika i ludzi z sekcji technicznych.

A to wszystko za śmieszne pieniądze, pracownik techniczny co odpowiadał za natychmiastową naprawę zarabiał minimalną tyle co szatniarz.