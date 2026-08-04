Na Podkarpaciu jednostka specjalna przyjechała rozprawić się z fotografem!
Nowa Dęba na Podkarpaciu a w niej Dezamet - obwieszomy jak choinka zakazami foto. Ochrona natychmiast zakazuje, trzeba mieć pozwolenie od prezesa, a jak nie ma, to przyjeżdża jednostka specjalna. Bardzo specjalna. Pozamiatali! Część pierwsza(z dwóch)PieknyWojciech
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Komentarze (65)
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Komentarz usunięty przez autora
XD
Wykopię, ale te urywanie filmów przez audyta jest już trochę irytujące ( ͡° ʖ̯ ͡°)
koszulka tak samo działająca jak tabliczki