Wrocław. Ingerencja w zabytek tylko dla dewelopera!
Nie ma zgody konserwatora na poszerzenie Mostów Trzebnickich dla ułatwienia życia mieszkańcom ale zgoda dla dewelopera na nadbudowę zabytkowej kamienicy zawsze xdKowal13
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Nie ma zgody konserwatora na poszerzenie Mostów Trzebnickich dla ułatwienia życia mieszkańcom ale zgoda dla dewelopera na nadbudowę zabytkowej kamienicy zawsze xdKowal13
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Komentarze (24)
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Już teraz przejazd z południa na pólnoc albo zachód to koszmar.
Przez 80 lat nie udało się puścić drogi z pl. Strzegomskiego do Zaporoskiej i trzeba objeżdżać dw. Świebodzki.
To samo z trasą, która miała być obwodnicą od wschodu, czyli Pułaskiego. Przez długie lata trzymano miejsce i burzono kamienice, żeby na finiszu zrezygnować z inwestycji, zostawić dwie "bezcenne" ruiny, które blokują
@strasznyposterunkowy: Nawet nie chodzi o to, czy wszystko, czy nie wszystko. Takie zabytki na wsiach stoją i wszyscy czekają, aż same się zawalą, bo nikomu nie opłaca się remontować. Jak się już zawali, to można budować.
Najbardziej mnie bawią ludzie, którzy oglądają "bank zachodni" i uważają, ze to zbudowano po wojnie z pogwałceniem tradycji.
Nikt z przyjezdnych by nawet nie zauwazyl, ze to bylo przerabiane.
Konstrukcje przenoszace obciazenie mozna by przesunac pod most, lub wzmocnic sama plyte.
@r-t: Akurat Grecy nie są najlepszym przykładem, bo tam ogólnie robią na o-------l. Tam jak zostanie im jakiś placek betonu z czyszczenia pompy po betonowaniu, to już tak zostanie.