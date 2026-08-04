Jestem za tym aby były zachowane historyczne rysy, ale to nie może być tak że budynki mają się nie rozwijać, nowe technologie nie mogą być używane. Miasto i Budynki są dla ludzi, a nie ludzie dla budynków i miasta... Nawet na takim Akropolu czy Colloseum mamy mnóstwo rozciągniętych kabli, monitoringu itd. Nikt tam się absolutnie nie pierdzielił, żeby to zrobić "ładnie" tylko poszli po najmniejszej linii oporu. To zze znaleziska przynajmniej jest Pokaż całość