Dlaczego benzyna podrożała w lipcu choć ceny ropy nie wzrosły tak istotnie?
Europejski Bank Centralny pochylił się ostatnio nad zbadaniem i wyjaśnieniem dlaczego ceny benzyny wciąż idą w górę, choć sama ropa, mimo że podlega dużym wahaniom, to nie drożeje tak istotnie, jak paliwa gotowe.ForexClubPL
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Komentarze (16)
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ja wiem że to w/w był sarkazm ʕ•ᴥ•ʔ to co ja piszę to też abstrakcja ᶘᵒᴥᵒᶅ
xd
wykopki by chciały, żeby ceny na stacjach zmieniały się tak szybko jak bieżąca cena ropy... pomimo że ta benzyna jest produkowana z ropy pewno zakontraktowanej rok temu...
a jeszcze Nawrocki zawetował ustawę nakładającą ograniczenia na marże rafinerii... no nie będzie tanio do
@kwanty: ale cena ropy nie wzrosła dzbanie