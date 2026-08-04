20% ropy przewożonej statkami zostało zatrzymany (dziękujemy Trumpowi :-/), zapasy w Europie zostały zużyte, moce przerobowe spadły (bo rafinerie na Bliskim wschodzie nie działają a Rosja też przestała eksportować paliwa)...



wykopki by chciały, żeby ceny na stacjach zmieniały się tak szybko jak bieżąca cena ropy... pomimo że ta benzyna jest produkowana z ropy pewno zakontraktowanej rok temu...



a jeszcze Nawrocki zawetował ustawę nakładającą ograniczenia na marże rafinerii... no nie będzie tanio do Pokaż całość