Wracałem wczoraj ze Słowacji na północ polski 10 biedronek i w żadnej nie udało się zdać butelek choć specjalnie zjeżdżałem do nich z trasy żeby pozbyć się tego syfu. Innym razem 4 próby żeby zdać 7 butelek pod Lewiatanem. To jest cyrk nie ekologia. Nasz kraj jest względnie czysty ludzie już znormlnieli z tym świeceniem. Nie zgadniecie dalej mam ten śmietnik w bagażniku samochodu po przejechaniu całej Polski.