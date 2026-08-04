System kaucyjny - sklepy żądają paragonu. Klient musi radzić sobie sam
System kaucyjny miał być prostym i korzystnym rozwiązaniem. Jedna ustawa, dwie różne interpretacje w efekcie konsument trafia w środek sporu interpretacyjnego między inspektoratem a ministerstwem. Zależnie od tego, kto wykłada przepisy, sklep albo może, albo nie może żądać paragonu.cepheus
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Komentarze (39)
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@FuzzyWuzzy_: bo teraz go wycofując musieli by zapłacić operatorom którzy w niego zainwestowali potężne odszkodowania
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Większość wody piję po przefiltrowaniu aquaphorem, butelkowaną mam tylko w plecaku.
UE i rządy polskie zrobiły z Polaków śmieciarzy za ich własne pieniądze.