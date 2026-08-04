Polska Sieć Energetyczna apeluje o oszczędzenie 4 sie 2026 między godz 17 a 19
PSE ogłosiła tzw. żółte godziny, czyli alert na wypadek gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na prąd związanego z upałami i zbyt małej rezerwy mocygimnazjumqqq
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Komentarze (65)
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Tyle nas kasujecie za prąd i przesył... to do roboty się bierzcie!!!
DO WIATRAKÓW I DMUCHAĆ po 17-tej!
Gdyby były elektrownie atomowe to w ogóle by nie było, także w ciągu dnia.
@kemot-iksworkal: ty dyletancie...
A tak serio: pocałujcie mnie w d.
Skąpisz zasilania AI, żeby na YT oglądać aislopy, niewdzięczniku? A politycy to co, jak jakieś zwierzęta mają pracować... tzn siedzieć na dupie w nieklimatyzowanym parlamencie UE?
@boguslaw_licencyjny: Widzę że kolega już gotowy na najnowszą kuchenną modę - prodiże wracają!
Natura ¯\(ツ)/¯
No ciekawe kurła jak skoro widzimy takie apele, a w przeszłości były blackouty i ryzyko blackoutów.