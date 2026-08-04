Kryzys IT: Juniorzy znikają, seniorzy drożeją. AI wywróciła rynek pracy w IT
Nawet o 50 proc. spadła liczba ofert pracy w IT, a ogłoszenia dla juniorów stanowią już zaledwie 5 proc. rynku.BlackpillMonster
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Nawet o 50 proc. spadła liczba ofert pracy w IT, a ogłoszenia dla juniorów stanowią już zaledwie 5 proc. rynku.BlackpillMonster
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Komentarze (47)
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Wizja wysokich zarobków i swobody pracy przez lata przyciągała na studia tysiące młodych ludzi.
Dziś sytuacja diametralnie się zmienia.. Młodzież staje przed trudnym wyborem, inwestować lata w naukę, czy uznać, że AI i tak wykona większość tej pracy and what ever.
Obawiam się, że jeśli ten trend będzie postępował bez opamiętania, doczekamy się Idiotokracji.
Społeczeństwa, które zamiast rozwijać własne kompetencje, będzie bezrefleksyjnie polegało na
Jak ktoś ma robotę za przyzwoite pieniądze to w niej trwa, a nie szuka na siłę innej żeby zarobić trochę więcej bo jak go wydymają to zostaje na lodzie, a parę lat temu inną robotę ogarniało się w 2 tygodnie to wyjebongo było.
Mam coraz większy sceptyzym jak czytam przechwałki Altmana czy co tam antropici pichcą, ale może llmy będą tym czym maszyny i nawozy sztuczne dla rolnictwa - gdzie kiedyś dymało 95% społeczeństwa a i tak był głód a teraz ~ 5% gdzie spory procent żarcia się wyrzuca?
Nie ma co się oszukiwać, ale sam jako programista widze każdego dnia jak bardzo zmieniła się moja praca na przestrzeni ostatniego roku.
Osobiście to szukam sobie alternatyw poza IT. Poza tym rynek IT w polsce po reformie pip też mocno dostanie po d**pie . Stawiam piątka, że w 2027 to będzie pogrom w polskim it i odlot
Managerstwo tylko dodaje roboty aktualnym pracownikom licząc że z "AI to szybciutko zrobisz"
Kontraktownie dają już tylko bydlęce kontrakty godzinowe (gdy przed AI z uszanowankiem miałeś dni wolne, chorobowe i bonusy)
Zarobki -30% z czasów 2022
Rekrutacje jak do NASA
nie polecam wchodzenia do IT teraz