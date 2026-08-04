Jestem zdania, że software developer przy obecnym kształcie i możliwościach AI można uznać za deprecated.

Nie ma co się oszukiwać, ale sam jako programista widze każdego dnia jak bardzo zmieniła się moja praca na przestrzeni ostatniego roku.

Osobiście to szukam sobie alternatyw poza IT. Poza tym rynek IT w polsce po reformie pip też mocno dostanie po d**pie . Stawiam piątka, że w 2027 to będzie pogrom w polskim it i odlot Pokaż całość