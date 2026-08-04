Prezes Szpitala Południowego przerwała milczenie ws. Dawida Kacprzyka
Pierwszego dnia pracy Dawid Kacprzyk powiedział mi, że pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego. Najpierw odebrałam to jako żart. Później zobaczyłam, że utrzymywał bliskie relacje z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską i innymi urzędnikami stołecznego ratusza stwierdzazarobkilekarzy
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Komentarze (55)
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@marpic: żeby jej nie zwolniono tak jak tego drugiego sygnalisty. W państwie mafijnym nie warto być bohaterem
Wszystko teraz można powiedzieć i zwalić na Kacprzaka.
Nawet wobec Arkadiusza Kraski prawnisyny prokuratorskie próbowały zablokować ponowne rozpatrzenie. Pirdolą łajzy o ocenianiu dowodów, weryfikacji sprawy, oddaniu pod ocenę sądu, odpowiedzialności, du*a lex sed lex... a robili wszystko, żeby sprawa nie trafiła do ponownego rozpatrzenia.
No, ale w końcu jest na to przyzwolenie ludzi xd
Przecież to news z kanału zero.pl od twórcy afery Kacprzyka - Patryka Słowika
@vince87: ( ͡° ͜ʖ ͡°) aż z ciekawości rzuciłem okiem. Masz rację. Jednocześnie widać zaangażowanie redakcji w strony konfliktu.
Der Onet oczywiście nie próbuje nic wyjaśniać, a jedynie zmącić wodę jak prawilna
@codeq: Obwód Warszawski ¯\(ツ)/¯
dopiero co pis darł jape że księdza przesłuchwali pierwszego i powinien być ostatni
Robił wszystko co najważniejsze.
Pilnował żeby co miesic wpływały przelewy od szpitali na jego rachunek bankowy.
https://krakow.tvp.pl/94691526/porodowka-w-zakopanem-zawieszona-na-sierpien-gdzie-beda-rodzic-pacjentki
@mikolaj-von-ventzlowski: Zmienić ustawę, nakazać nakaz pracy z wyznaczenia, a jak będą pyszczyć to do pierdla.