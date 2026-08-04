Ręka rękę myje. Skoro wiedziała że jest wał to dlaczego nie zgłosiła? Za mało dostała? Takim zachowaniem jest współwinna wyprowadzania kasy publicznej. Teraz próbuje zbudować wybielenie z sprawy bo będzie jako skruszony świadek. Mafia i tyle! Wszystkich zamieszanych na 3mc za kratę i przesłuchania krzyżowe. Wszystko się da wyciągnąć tylko trzeba chęci i motywacji (ale jej nie będzie!).