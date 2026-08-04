Jest to trochę nieprawdziwy wstęp. Cóż, za błędy lekarskie rzadko karze się lekarzy, a juz odebranie prawa wykonywania zawodu jest niezmiernie rzadkie, co innego jeśli chodzi o polemikę z wytycznymi wielkich firm farmaceutycznych, jeśli np przyjmujesz normalnie chorych, zgodnie z naukowymi wskazaniami, a izba lekarska stwierdzi, że to nieakceptowalne i powinieneś prowadzić przyjęcia zdalne, to nagle mogą odebrać ci prawo do wykonywania zawodu. To nic, że po czasie okazuje się, że miałeś Pokaż całość