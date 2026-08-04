Czy w Polsce lekarz może stracić uprawnienia? Niby nie, ale praktycznie też nie
Sąd lekarski może odebrać lekarzowi prawo wykonywania zawodu - to najwyższa z siedmiu kar, jakimi dysponuje samorząd. Sięga po nią wyjątkowo rzadko: przez ćwierć wieku (20002024) prawomocnie odebrał prawo do zawodu około 20 lekarzom. To 100 razy rzadziej niż Norwegia czy Szwecja!zarobkilekarzy
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Komentarze (16)
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W ogóle to rząd PiS odebrał prokuraturze kompetencje prowadzenie spraw o błędy lekarskie na rzecz NIL.
Ciekawe dlaczego ( ͡º ͜ʖ͡º)
Od tego powonny byc normalne sady