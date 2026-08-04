"Ujawniono szereg wykroczeń - część zakończyła się pouczeniami, a wobec najbardziej niesfornych skierowano wnioski o ukaranie do sądu!"

Tymczasem typ, który przekroczył o 11 km w zabudowanym na prostej drodze, gdzie najbliższa stodoła jest pół kilometra od jezdni - 2 punkty i 100 zł. Pouczenie? Nie, bo policmajstry ponownie łatają dziurę budżetową i mają zakaz pouczeń.