Drony i obława na quadzistów na Bachledzkim Wierchu! Są wnioski do sądu
Zakopiańska policja i strażnicy użyli dronów, nieoznakowanych aut i quadów do nalotu na kierowców niszczących podhalańską przyrodę i prywatne polana. Skontrolowano 19 osób, sypią się wnioski do sądu.zButaWjezdzam80
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Komentarze (20)
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@kopawdupeswiniom: @fervi Przecież celowo zaznaczyłem w cudzysłów rower elektryczny i myślałem że jest oczywiste o co chodzi
Tymczasem typ, który przekroczył o 11 km w zabudowanym na prostej drodze, gdzie najbliższa stodoła jest pół kilometra od jezdni - 2 punkty i 100 zł. Pouczenie? Nie, bo policmajstry ponownie łatają dziurę budżetową i mają zakaz pouczeń.
To dobrzy chłopcy, po porostu nie wiedzieli i to się już nigdy nie powtórzy, wystarczy pouczenie.