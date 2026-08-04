25% składki ZUS pójdzie do rodziców? Mało urodzeń, upadek ZUS bliski
Czy dziecko ma pracować na emeryturę swoją i swoich rodziców? Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje, by jedna czwarta składki emerytalnej osoby pracującej zasilała konta jej matki i ojca. Pomysł może podnieść świadczenia seniorów, ale jednocześnie zmienia logikę systemu. W takiej sytuacji część kapFXMAG
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Komentarze (89)
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System emerytalny jest tak z-----y u podstaw że musi w końcu upaść, czekam na ten dzień.
Niestety to jest brutalna prawda o ktorej malo kto
Ludzie zostaną bez pieniędzy.
Duża część pracujących wyjedzie.
Gospodarka stanie w miejscu. PKB jebnie.
Nie chciej tego dnia.
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