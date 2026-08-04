Tylko ktoś szalony mógłby się zgodzić na ten pomysł. Moim zdaniem emerytura powinna wynikać tylko i wyłącznie z ilości własnych odprowadzonych składek. A jeśli nie potrafią ogarnąć tego systemu (jakoś komercyjne fundusze emerytalne to robią bez problemu, pomnażają te pieniądze a do tego są na dodatek dziedziczone i mimo tego jeszcze na tym zarabiają!) to niech nie pobierają składek i sobie sam na emeryturę odłożę.