14-latek bez uprawnień uciekał przed policjantami niedopuszczonym pojazdem
14-latek uciekał przed policjantami motorowerem elektrycznym niedopuszczonym do ruchu. Nie miał też uprawnień. Ucieczkę tłumaczył tym, że przestraszył się kontroli. Jego matka została ukarana mandatem w wysokości 5000 złotych, natomiast nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym.o__0
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Komentarze (68)
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Zawsze mnie zastanawia, co w głowie mają rodzice, którzy swoim gowniakom kupują zabawki, na których łatwo się zabić, albo kogoś.
więc opinia jego starej uja warta a pdf to zrboilą ta tępa dzida naklejki od cezarego razem tym typem od polsatu.. po tej akcji z autem i też nikt go za to nie gonił (konfiture)bo wiedzieli odrazu kto
@teperkov: Widać, że martwi cię zdrowie bombelków i nastolatków. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Z hulajnogami też jest problem: o ile nie zmierzysz prędkości (a w zasadzie policja nie ma urządzeń
@Cecebumbum: to jest bardzo lekka kara zwykly duzy mandat zeby patola sie obsrala bo im kasy najbardziej szkoda w dodatku jaka wspaniala edukacja dla gowniaka i rodzicow
@YebakaLesny: A co potem zrobić ze sprzętem jak już kierujący zostanie zezłomowany? :P