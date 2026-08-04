Rozumiem problemy takich osób i im wspolczuje, ale ze beda tu tylko analogiczne komentarze, ze j---c booking i airbnb to chcialbym byc "adwokatem diabla" i opisac sytuacje z perspektywy osoby uzywajacej regularnie Airbnb od wlasiciwe poczatkow tego portalu. Prawdopodobnie do tej pory wydałem tam z 250-300k pln.



Zgadzam sie jednoczesnie z tym, ze w obecnej formie powinien byc zakazany / uregulowany i jest rakiem dla mieszkancow i ogolnie wynajmujacych dlugoterminowo.



Z mojej Pokaż całość