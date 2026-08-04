Wynajem na doby niszczy życie Polaków
Czy można czuć się obco we własnym domu? Coraz więcej mieszkańców polskich miast odpowiada: niestety tak. Reportaż z Warszawy i Krakowa.Sindarin
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Czy można czuć się obco we własnym domu? Coraz więcej mieszkańców polskich miast odpowiada: niestety tak. Reportaż z Warszawy i Krakowa.Sindarin
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Komentarze (20)
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Jest impreza po 22? Pijane towarzystwo hałasuje na całą klatkę? Kto nie zameldowany ten na wytrzeźwiałkę.
Przetrzepie się przykładnie 100 Anglików, tak, żeby Daily Mail o tym napisał i zaraz kolega Joela się uspokoi.
Problemem nie jest najem krótkoterminowy tylko chamstwo bez szacunku do mieszkańców.
Chama szacunku uczy się pięścią.
Każdy bezkarny akt chamstwa rozwija dalsze chamstwo.
#bekazprawakow
Jesteśmy kolonią dla bogoli którzy dorobili się na kradnięciu z naszych podatków (politycy, lekarze, prawnicy itp).
Zgadzam sie jednoczesnie z tym, ze w obecnej formie powinien byc zakazany / uregulowany i jest rakiem dla mieszkancow i ogolnie wynajmujacych dlugoterminowo.
Z mojej
Natomiast zwykłe mieszkania - weź proszę poczytaj jaki długoterminowy wpływ to twoje bieda podróżowanie ma na lokalną społeczność. Ile miast w Europie wprowadziło zakazy, regulacje w celu ochrony dostępności mieszkań
@nosaczsundajski2137: Dziwna samokrytyka ;)
@HeniekZPodLasu: Widzę kolejny wykopowy mądruś teoretyk