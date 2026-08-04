Miałem kiedyś taką akcję u siebie na osiedlu. Starszą kobietę potrącił dostawczak cofając. Była to akurat mama mojego znajomego, który się tam zjawił po wszystkim. Nie zapomnę nigdy jak rycząc w rozpaczy pytał policję i ludzi dlaczego i jak, i w ogóle co się dzieje, i jak to możliwe. Być może paru ludziom po zobaczeniu takiej sytuacji coś by się odmieniło. Zresztą kierowca vana sam był w okropnym stanie. Dlatego zawsze będę Pokaż całość