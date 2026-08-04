Paczke trzeba dowieść
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https://www.facebook.com/piracidrogowi/videos/-kurier-cofa%C5%82-chodnikiem-i-potr%C4%85ci%C5%82-staruszk%C4%99-kobieta-nie-prze%C5%BCy%C5%82a-%EF%B8%8F-kurier-poli/2505595266611064/
Znajomości z prokuraturo.
Posiadanie sałaty.
Dobre AC.
@mariusz-lak: ooo czyli może rozjeżdżać ludzi na chodniku bo chodzą w martwych punktach?
bohater na jakiego nie zaslugujemy i nie potrzebujemy
@boguslaw_licencyjny:
nie mialby - to jest grupowka, a nie indywidualne :)
Dlaczego tam się znalazło?
Gdzie byli rodzice? ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
#pdk
@paramedix: gapiło się w telefon zamiast patrzeć przed siebie