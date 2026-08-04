Rekord wszech czasów w lotnictwie cywilnym
23 lipca 2026, Flightradar24 wyśledził 153 359 lotów komercyjnych tj. najwięcej w całej historii pomiarów. Future is now old men...wicehrabia_julian
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23 lipca 2026, Flightradar24 wyśledził 153 359 lotów komercyjnych tj. najwięcej w całej historii pomiarów. Future is now old men...wicehrabia_julian
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Komentarze (48)
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@groman43: Samolot zużywa 2-3 litry na pasażera na 100km. Trudno to pobić samochodem - dopiero 4 osoby w jednym samochodzie zbliżają się do takiej sprawności energetycznej.
Rozumiem, że nie jesteś z grupy tych osób, które chcą zabronić przemieszczanie się po świecie w imię ideologii (jakiejkolwiek)?
ktoś płacze że TIR z towarem żre 25 litrów - ale ile pracy wykonał? no właśnie
mam traktor który pali podobnie na drodze co g---o mercedes suv, silnik 6,7L
Mam prostą zasadę- od kilku lat już kompletnie nie słucham mediów i tych wszystkich czarnych scenariuszy, które są wieszczone, bo za każdym razem można przyjąć, że to co mówią, to w rzeczywistości będzie dokładnie na odwrót
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