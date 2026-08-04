A tak straszyli, że w wakacje skończy się paliwo lotnicze przez wojnę z Iranem i będą odwoływane loty wakacyjne....

Mam prostą zasadę- od kilku lat już kompletnie nie słucham mediów i tych wszystkich czarnych scenariuszy, które są wieszczone, bo za każdym razem można przyjąć, że to co mówią, to w rzeczywistości będzie dokładnie na odwrót