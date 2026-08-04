Apple szykuje kopiowanie i wklejanie między iPhone'em a Windows w UE na żądanie
Apple pracuje nad funkcją umożliwiającą kopiowanie i wklejanie treści między urządzeniami z iOS a komputerami z Windows.mateopoznan
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Apple pracuje nad funkcją umożliwiającą kopiowanie i wklejanie treści między urządzeniami z iOS a komputerami z Windows.mateopoznan
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Komentarze (50)
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Opłata będzie jednorazowa, czy za każde użycie?
@SepulkoZnawca: mogę się mylić ale to dlatego, że Apple od lat, jeżeli nie od zawsze tak się pozycjonuje, a Chińczki nie. Samsung w sumie też średnio bo podzielił swoją ofertę wewnętrznie na premium i nie premium tym samym nie utożsamiając całej marki z "premium" i pewnie mając w ciul
To chyba jednak dobrze, że do tej pory nie miałem okazji tego testować.
Kurde, ja mam nawet więcej miejsca zajętego przez same zdjęcia sprzed 2010 roku...