a to dopiero pierwszy z wielu poziomów s-----------a, do którego może posunąć się rząd, gdy zabraknie mu pieniędzy :) Uśmiechać się.



I pamietajcie ze mimo krytyki pod publiczkę, nastepny rząd chętne przejmie po poprzednikach te przepisy i będzie stosował. Niezależnie od tego co mówią teraz.