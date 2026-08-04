Fiskus każe płacić za cudze przekręty. Uczciwa firma odpowie za VAT kontrahenta
Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada, że uczciwa firma będzie mogła zostać zobowiązana do zapłaty VAT, którego nie rozliczył jej kontrahent. Fiskus będzie musiał jednak wykazać, że wiedziała lub miała podstawy przypuszczać, że VAT nie zostanie zapłacony.Skarbiec_Biz
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Komentarze (50)
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@Pebejg: chyba dla red is bad xd
I pamietajcie ze mimo krytyki pod publiczkę, nastepny rząd chętne przejmie po poprzednikach te przepisy i będzie stosował. Niezależnie od tego co mówią teraz.
@guilmonn: to trzeba było nie wprowadzać Rodzinki 500 (800) plus bo tego nie da się już zlikwidować, a to naprawdę gruba sumka dla budżetu.
@guilmonn: Ja się uśmiechałem przy nowych ładach. Im więcej grzebią przy podatkach tym gorzej, to jest prawda stara jak świat, tyle że teraz masz w miarę stabilność prawa podatkowego a nie co chwilę hokus-pokus że nawet w US ci tego nie potrafią wyjaśnić.