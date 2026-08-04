I znowu gównoartykuł z gównoportalu do tego w płomieniach. Niech jeszcze ci ktoś zapłaci za to że osobiście zdemujesz towar z półek i wkładasz do koszyka. A za kurs do sklepu to kto ci zapłaci? Takim jak ty to wogóle trzeba płacić za to że w wielkiej łasce na świat przyszli i powietrze zużywają. Dla mnie kasa samoobsługowa to oszczędność czasu i nerwów bo potrafię się oporządzić szybciej niż niejeden zawodowy kasjer, Pokaż całość