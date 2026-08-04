Robimy za kasjera i płacimy tyle samo. Polakom należy się 10% zniżki?
Samodzielne skanowanie produktów, pakowanie siatek i nerwowe oczekiwanie na zatwierdzenie wagi przy zakupie owoców stały się naszą codziennością. Wykonujemy pracę kasjera, a przy płatności widnieje pełna kwota. Choć polscy ustawodawcy jeszcze na to nie wpadli, amerykańscy politycy rzucili rękawicę sFXMAG
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Komentarze (181)
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@Kulek1981:
Jakby do kas samoobsługowych nie było kolejek. A niech jeszcze coś się źle zeskanuje albo błąd wyskoczy, to sobie postoisz, poczekasz...
Sieci wykorzystują przekonanie plebsu "ŻE TAK JEST SZYBCIEJ I WYGODNIEJ" - co jest bzdurą, bo szybciej i wygodniej byłoby
Osoby, które mają problem z kasami samoobsługowymi, stoją w kolejkach, a ja po prostu podchodzę do jednej z sześciu kas samoobsługowych i ogarniam temat na szybko. Nie mam problemu z rozróżnieniem, jaki rodzaj pomidorów czy bułek wziąłem, bo wiem, co kupuję.
Jak sobie przypomnę czasy sprzed kas samoobsługowych, to mam przed oczami kolejki na pół sklepu i monotonne wykładanie produktów na taśmę razem
Bo wcześniej sklep wyglądał tak, że wchodziłeś, mówiłeś pani za ladą co potrzebujesz, pani znikała na zapleczu i z magazynowych półek przynosiła towary (hehe... jak coś tam w ogóle było).
Potem ktoś wymyślił żeby wpuścić klientów z koszykami, do tego magazynu i tak powstały sklepy samoobsługowe.
Teraz powstały
https://wykop.pl/link/7926179/za-prace-na-kasie-samoobslugowej-nikt-nam-nie-placi/komentarz/136450699/kiedys-wchodzilo-sie-do-sklepu-i-wystarczylo-powiedziec-co-sie-chce-a-sprzedawca-to-przynosil-teraz-musisz-sam-po-tych-sklepach-chodzic-i-pakowac-prod
XD
@SpaceMonkey:
Literalnie mam od teraz stany lękowe i czeka mnie TeRaPiA
@janosikjuraj: Dla sklepów posiadających kasy samoobsługowe podniesienie ceny o 10% w tym przypadku nie miałoby znamion zmowy cenowej, ponieważ przez taką prawnie wymuszoną obniżkę cen wzrósłby im realny koszt prowadzenia biznesu - a w obliczu wzrostu kosztów jak najbardziej mają prawo podnieść ceny. Tutaj realnie zmieniłyby się warunki ekonomiczne prowadzenia biznesu.
To tak jak w przypadku
@Ociec2: Kontakt z kobietą. Obrzydlistwo!
Bardziej 100 procent zniżki (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Za darmo, to uczciwa cena...