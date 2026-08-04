Dzień dobry , zanim się zagrzebałem znowu postanowiłem się odezwać. Jestem po trzy miesięcznej terapii na oddziale dziennym, pomogła na pewno,z nogą bez większych zmian, no może po za tym że już wiadomo że żelastwo zostanie... Jeśli chodzi o sprawy... Karna wróciła do pierwszej instancji🙈 18 sierpnia jest spotkanie o ustalenie terminu sprawy🙈🙈🙈🙈 cywilna dalej w pierwszej instancji, w kwietniu miałem biegłych sądowych i dalej czekam na termin... Pozdrawiam zbiórka zakończyła się Pokaż całość