Uratowałem mu życie, on zostawił mnie na śmierć. Kolejna apelacja, a ja tracę do
Cześć Mirki i Mirabelki,Zwracam się do Was, bo po raz kolejny życie pokazało mi, że sprawiedliwość to luksus, na który mSzymonkaczynski
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Cześć Mirki i Mirabelki,Zwracam się do Was, bo po raz kolejny życie pokazało mi, że sprawiedliwość to luksus, na który mSzymonkaczynski
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Komentarze (16)
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Komentarz usunięty przez autora
Ogólnie ludzie lubią dokumenty potwierdzające historie. W twoim wypadku dalszą (szpital, papiery z sądu itd z zamazanymi wrażliwymi danymi). Pamiętaj, że ty znasz ją bardzo dobrze, a inni może znali może nie. Może warto dodać więcej bieżących szczegółów. Sam oceń - ja bym tak zrobił.
Druga sprawa, która mi też przeszkadzała wcześniej (poprzedni wpis). Siądź, poskładaj na spokojnie swoją wypowiedź. Widać dużo emocji.
Komentarz usunięty przez autora