Urzędnicy się przegrzewają w klimie więc pracują krócej
Skrócony czas pracy Urzędu Miasta Pruszkowa W związku z upałami. Tymczasem wszyscy pracujacy na zewnątrz oraz w przemyśle w znacznie trudniejszych warunkach pracują. Cała budżetówka to za bardzo uprzywilejowana grupa. Szczególnie urzędnicy któryc dawno powinny zastapić odpowiednie systemydanielbr3
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Komentarze (9)
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No i powszechnie wiadomo, że przerost budżetówki nad sektorem prywatnym jest przejawem przesadnej konsumpcji kraju, biurokratyzacji, zadłużania i na dłuższą metę prowadzi do kryzysu. Tak po prostu politycy kupują glosy rozrzucając pieniądze z państwa.
W dobie obecnej moliwości informatyzacji ilość urzędników powinna systematycznie spadać
Bo w 99% urzędów skrócony czas pracy mają pracownicy, którzy siedzą w pokojach bez klimy. Ci, którzy mają klimę, pracują normalnie. Tak samo kadra kierownicza i wyżej nie