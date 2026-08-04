Nietrzeźwy policjant uderzył radiowozem w budynek komendy
Mężczyzna cofał radiowozem i uderzył w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie. Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu organizmie 52-latka.matixrr
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Mężczyzna cofał radiowozem i uderzył w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie. Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu organizmie 52-latka.matixrr
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Komentarze (21)
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nie wiem choć się domyślam ... srogie pouczenie że następnym razem gdy da się złapać pojawi się, o zgrozo, widmo wcześniejszej emerytury
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)!