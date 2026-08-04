Jedna ważna rzecz, którą trzeba zapamiętać. Marcel jest dzieckiem i o ile wcześniej sobie zażartowałem, że to może być nowy Kubica, to chciałbym, żeby sytuacja była jasna - Marcel jest tu w pewnym stopniu ofiarą sposobu wychowywania przez swoich rodziców. To oni i ich zachowanie powinno być piętnowane, a nie ten dzieciak. On nie widzi nic w tym złego, bo jak to zostało napisane ma 11 lat i robi wszystko, na co Pokaż całość