Marcel chłopiec, który lata na jednym kółku
Telewizja Polska promuje jazde na nielegalnym motorze w miejscu publicznym na 1 kole osobie bez wymaganych uprawnieńPawel993
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 184
- Odpowiedz
Telewizja Polska promuje jazde na nielegalnym motorze w miejscu publicznym na 1 kole osobie bez wymaganych uprawnieńPawel993
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (184)
najlepsze
@panDocent: to jest osoba publiczna, bo to influencer, Marcel ma chyba chociaż karte rowerową, zdal egzamin prawda? Wiec powinien znać podstawowe przepisy
jak marcel bedzie kradł to też nie możemy hejtować zachowania bo tak go rodzice wychowali?
a telewizja polska powinna zrobic sprostowanie i zrobic materiał zmieniajacy poglad o 180 stopni i pokazywać dzieci co lądują na SORach po wypadkach, informować o karach i akcjach policji
Na początku sniadaniowek w latahc 90 zapraszano ciekawe osoby, teraz zapraszaja kto zaplaci xD
schemat często jest taki - RODZICE UŻYWAJĄ DZIECKA ABY "PROWADZIŁO" KONTO, ONI ZARABIAJĄ
większość to obecnie pato-moto, wcześniej używali dziewczynek jako gwiazd modowych/vlogerek, dzisiaj pseudo pasjonaci dzieci czytający z kartki