Bruksela ustąpiła. Rosyjskie futra wracają do Europy
Zniszczony polski przemysł futrzarski, a teraz UE pozwala na handel skórami sobolowymi z Rosji. Zmiana została wprowadzona w ramach 21. pakietu sankcji wobec Rosji XDalibaski
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Zniszczony polski przemysł futrzarski, a teraz UE pozwala na handel skórami sobolowymi z Rosji. Zmiana została wprowadzona w ramach 21. pakietu sankcji wobec Rosji XDalibaski
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A nie, oni mogą.
Nie płacz tak. Bracia Wójcikowie - sponsorzy naszej pyskatej europosłanki patriotki, już od dawna hodują w Rassiji!