Pewnie mało kto przeczytał cały artykuł, ale z tego artykułu wynika, że każdy prokurator ma prawny zakaz komentowania i podważania postępowania innego prokuratora, jeśli sam nie nadzorował/prowadził danej sprawy.

Taki mamy obecnie stan prawny w naszym chlewie obsranym gównem, to jest j----y skandal.



Podobne zasady obowiązują lekarzy, ale chyba tam nie poszli aż tak daleko, i nie wpisali tego do kodeksu karnego, widać kasta prokuratorska jest uodporniona na odpowiedzialność nawet bardziej niż Pokaż całość