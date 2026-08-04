Prokuratura próbuje zgnoić prokurator za to, wytknęlą jej błędy
I walczy o uniewinnie niesłusznie skazanego czlowieka. Kolejny raz próbuje się skazać walczących o prawo, tak samo jak jedynym skazanym za aferę reprywatyzacyjną został mówiący o sprawie Jan ŚpiewakGeraltRedhammer
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Sędziowie, którzy byli zaangażowani w sprawę Śpiewaka to dyspozycyjne kukizy. Obronili koleżkę baardzo wątpliwej renomy, skazali Śpiewaka za ogólnikową wypowiedź... de facto kneblując wolność wypowiedzi w temacie. W temacie wałków swojego środowiska. Bo sędziowie musieli być zaangażowani i świadomi na dużą skalę co odwalają koledzy ws. nieruchości. A jeśli nie byli świadomi to te nieświadome, ślepe, głuche i głupie dzieci należy
Tak wygląda etyka zawodowa prokuratorów. XDDDD Osrany karton, przemoknięty szczynami. Dług publiczny rośnie w kosmos, zadłużanie państwa i rozdawnictwo, brak istotnych reform, kolesiostwo i nepotyzm, ludzie umierający w kolejkach do lekarza i dalej machający na wszystko łapą. Jednostki jak
W każdym środowisku jest w dobrym tonie umiarkowanie krytykować, nie zrzędzić, nie narzekać, nie wpadać w malkontenctwo. Ale całkowity brak krytyki i do tego jej jawny zakaz kwalifikuje środowisko do oceny jako sitwę lub kastę.
Jeszcze kanalie pouczają z poczuciem wyższości i zawsze z dudy wymyślą argumenty na poczekaniu.
Taki mamy obecnie stan prawny w naszym chlewie obsranym gównem, to jest j----y skandal.
Podobne zasady obowiązują lekarzy, ale chyba tam nie poszli aż tak daleko, i nie wpisali tego do kodeksu karnego, widać kasta prokuratorska jest uodporniona na odpowiedzialność nawet bardziej niż