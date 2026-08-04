Kiedyś gościa oglądałem, ale pewnego razu zrobił nagonkę na CPK i byłem na tyle bezczelny że wyraziłem swoją nieco odmienną opinie w tym temacie w komentarzach na YT, oczywiście w kulturalny sposób punktując jego punkt widzenia, jaki był tego efekt? Shadowban bez odpowiedzi i pora na CS'a.



Gość mentalnie to przedszkolak, cieszę się że mnie o tym uświadomił za wczas i nie tracę już więcej czasu na jego wys@#@$#wy.