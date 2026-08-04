Złomnik walczy o wolne chodniki
Złomnik dołączył do #konfitura i walczy o wolne chodniki. Razem robią nagonkę na surrony, teraz walczą o bezpieczne chodniki. Oby tak dalej!Am61
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Złomnik dołączył do #konfitura i walczy o wolne chodniki. Razem robią nagonkę na surrony, teraz walczą o bezpieczne chodniki. Oby tak dalej!Am61
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Komentarze (58)
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Tutaj jest taki przycisk, a obok jest taki przycisk, natomiast tutaj mamy taki kształt, bardzo lubię ten kształt ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Teraz przejdźmy do jazdy, specjalnie będę udawał że kamerki sportowe nie istnieją, więc zapomnij o POV z jazdy, za to mogę nagrać ci
@Miszczu_wszystkiego: bo 99% pasów na ddrze to nie przejścia, zdmy narobiły gnoju malując samowolkę a potem wielkie zdziwienie że taki b----l się zrobił
ale na fb są pomysły by ktoś przeciął - ochotnik niech liva zacznie kręcić będzie sławny
ten "kabelek" to na 99% 3 fzay, ile faz będzie miał ochotnik?
in różnicówka we trust
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Awaryjne otwieranie to jeszcze coś innego - to jest mechaniczne zwolnienie blokady portu gdyby elektronika siadła (np. niskonapięciowy akumulator) albo coś się mechanicznie popsuło. Blokada z kolei musi być, żeby się komuś
Gość mentalnie to przedszkolak, cieszę się że mnie o tym uświadomił za wczas i nie tracę już więcej czasu na jego wys@#@$#wy.
ja rozumię że hehe postarane na 30%, ale jak już sie ma ciekawe auto to jednak warto troche je pokazać, a nie ponudzić i koniec filmu