Przecież to Czecia RP:

- sędziowie są dyspozycyjni wobec innych g@wno-elit, za to wobec Areczka łajza sędziowska już udaje surowego i pitoli o jakiejś praworządności, odpowiedzialności, du*a lex sed lex,

- prokuratorzyny to w ogóle chlew zawodowo-moralny,

- reszta prawniczyn w togach to cwaniactwo osiedlowe tylko w garniturach, garsonkach i oczywiście togach,

- o politykach nawet nie chce mi się pisać,

- kitle się właśnie obnażyli ze swoimi patologiami, Pokaż całość