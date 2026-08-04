Lekarz zawinił, pielęgniarkę powiesili
Komentarze (23)
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- sędziowie są dyspozycyjni wobec innych g@wno-elit, za to wobec Areczka łajza sędziowska już udaje surowego i pitoli o jakiejś praworządności, odpowiedzialności, du*a lex sed lex,
- prokuratorzyny to w ogóle chlew zawodowo-moralny,
- reszta prawniczyn w togach to cwaniactwo osiedlowe tylko w garniturach, garsonkach i oczywiście togach,
- o politykach nawet nie chce mi się pisać,
- kitle się właśnie obnażyli ze swoimi patologiami,
@larkinflight: Uważam, że przerzucanie odpowiedzialności na wyborców to kolejny element spychologii czy rozgrzeszania g@wno-elit:
- skąd założenie, że chłop spod Sieradza będzie podejmował lepsze decyzje niż "starzy, lepsiejni z wielkich miast"?
- skąd założenie, że elektorat nie da się ogłupić?
- skąd założenie, że elektorat jest w ogóle mądry? Przypominam wielką burzę sprzed kilku dni, gdy większość twierdziła, że ludzie w większości są
To był audyt wewnętrzny w szpitalu, a nie postępowanie sądowe. Pielęgniarce zarzucono nieodnotowanie podania leku w dokumentacji. Lekarz zlecił zły lek i tego dotyczyło postępowanie. Nieprawidłowa dokumentacja pielęgniarska jest przypadkowym znaleziskiem w czasie tego pseudośledztwa. Sprytna manipulacja.
Piękny rak na tkance społeczeństwa, ale co się dziwić, skoro żyjemy w obszczanym kartonie