Dlatego właśnie warto być w EU - to jest jedyna taka organizacja państw, która najmniej jest uzależniona od lobbystów i dba o obywateli ponad lobbystami.



Tak, mamy zakrętki na sznurku ale też można skutecznie wystąpić przeciwko bankowi posiadającemu wiele kancelarii prawnych do obrony. W innych mocarstwach typu USA/Chiny takie rozwiązania są niemożliwe albo o wiele wiele trudnieijsze.