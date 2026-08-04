Kredytobiorca wygrał w sądzie z bankiem. Po decyzji TSUE, oddają miliony zł
Konsumenci coraz częściej dochodzą swoich praw, nie obawiając się sporów z instytucjami takimi jak bank, który dysponuje rzeszą prawników. Werdykt takich spraw nie zawsze jest oczywisty, a nadzieja na to, że urzędnicy i państwowe instytucje pomogą w jego sprawiedliwym rozstrzygnięciu może okazać sięFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
@ENDRIU444: kruk nie uznał, bo dla nich sformułowanie "białe złoto" dotyczyło jedynie koloru, a nie tego, że powinien to być stop złota z platyną czy palladem na przykład. Na tej samej zasadzie mogliby w sumie sprzedawać różowe złoto czy nawet żółte jako aluminium pomalowane na złoto, bo to przecież tylko kolor
Tak, mamy zakrętki na sznurku ale też można skutecznie wystąpić przeciwko bankowi posiadającemu wiele kancelarii prawnych do obrony. W innych mocarstwach typu USA/Chiny takie rozwiązania są niemożliwe albo o wiele wiele trudnieijsze.