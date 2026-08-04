Były dziennikarz TVN24 z posadą w MON
Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Maciej Cnota, znany z pracy w TVN i TVN24, został naczelnikiem wydziału monitorowania mediów w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przeszedł do resortu po wygranym konkursie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (31)
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W MON nie pracują tylko wojskowi... ¯\(ツ)/¯
I tu jest zasadnicza różnica.
1. Tutaj dziennikarz, przeszedł na stanowisko pracy z mediami.
2. MON to instytucja polityczna. Dodatkowo przez to, że mamy armię zawodową to bardzo ważny jest PR wojska. Matecki poszedł do Lasów Państwowych, które nie mają interesu w pracy z mediami, a już tym bardziej nie mają interesu, aby tworzyć etat za pół bańki rocznie do pisania postów na X
3. Wydział Monitorowania Mediów w
@Kopacz_Rowow: Źródło tej tezy?
Może tutaj, że dziwnym trafem stacja w której pracował latami urządzała festiwal nienawiści do poprzedniej władzy, która nie chciała go zatrudnić na tym stanowisku? Można więc domniemywać, że robił to we własnym interesie. Ewentualnie, można jeszcze interpretować to tak, że ówczesna opozycja w ten sposób teraz się odwdzięczyła, że dostał ciepłą posadkę.
Naczelnikiem wydziału powinien zostać osiemnastoletni syn kierowcy polityka.
To jest niedopuszczalne aby dziennikarz zajmował się mediami
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wiadomo, wiadomo :D Tutaj zawsze jest dobre tłumaczenie, co prawda gdyby to było w drugą stronę, to byłby problem ale skoro ktoś z TVN czy wyborczej przechodzi na państwową posadę to zawsze jest to MERYTORYCZNIE uzasadnione :D
Oczywiście, że było. Jarosław Olechowski. Tylko uprzedzę fikołki: on został wywalony z TVP dyscyplinarnie a zarzuty dotyczą nie tego, że dziennikarz dostał fuchę Ministerstwie Aktywów Państwowych i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (to było komentowane jako zapewnienie mu miękkiego lądowania a nie jako skandal, że dziennikarz trafił na te stanowiska) tylko jego listu, gdzie wprost przyznawał się do służby dla PIS.
A nie, zaraz. Kolo poszedł do rozwój+ i tak xd
@aresius: Nie przesadzaj. Pisowscy sami potrafią z siebie zrobić idiotę. Kłeczek nie jest potrzebny.
@il682: na szczęście z TV Ruspubliki wystarczająco daleko