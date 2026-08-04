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I tu jest zasadnicza różnica.1. Tutaj dziennikarz, przeszedł na stanowisko pracy z mediami.2. MON to instytucja polityczna. Dodatkowo przez to, że mamy armię zawodową to bardzo ważny jest PR wojska. Matecki poszedł do Lasów Państwowych, które nie mają interesu w pracy z mediami, a już tym bardziej nie mają interesu, aby tworzyć etat za pół bańki rocznie do pisania postów na X3. Wydział Monitorowania Mediów w