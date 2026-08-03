Sejm odrzucił petycję w sprawie zrównania wieku emerytalnego
Do Sejmu trafiła petycja dotycząca ujednolicenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jej autor proponuje wprowadzenie równego wieku emerytalnego. Rak kukoldyzmu, którym polska scena polityczna jest przeżarta, jak zawsze zwyciężył, bo najważniejsze, by kobietom bylo dobrze, a facet tyrał do zużyciaMakiawelicznyAltruista
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Jak byk jest napisane
"Ostatecznie komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją i przekazaniu jej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny."
Gdzie tu do cholery jest cokolwiek o odrzuceniu?
Clickbait, zakop.