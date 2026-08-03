Wjechał hulajnogą pod kombajn
Nie żyje 11-letni chłopiec, który poruszając się hulajnogą elektryczną po drodze w miejscowości Sypień (Łódzkie), wjechał pod kombajn rolniczy.krytyk1205
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Nie żyje 11-letni chłopiec, który poruszając się hulajnogą elektryczną po drodze w miejscowości Sypień (Łódzkie), wjechał pod kombajn rolniczy.krytyk1205
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@PogromcaPatusow: u mnie łepek tak p--------ł głową w asfalt że aż śmigłowiec go zabrał, 2 tygodnie później dalej zapierdzielał na hulajnodze... dzieci debile na ogół mają rodziców debili...
@valacar: Dziecko do 13 roku życia może poruszać się na hulajnodze tylko w strefie zamieszkania i tylko pod nadzorem osoby dorosłej wiec dzieciak tez nie powinien się poruszać po tej drodze. I gdzie byli rodzice?
https://jaslo.policja.gov.pl/rjs/aktualnosci/wydarzenia/147742%2CNa-hulajnodze-elektrycznej-od-13-lat-przypominamy-wazna-zmiane-w-przepisach.html
1) pędzącymi hulajnogami elektrycznymi po ścieżkach rowerowych i chodnikach,
2) pędzącymi rowerami elektrycznymi (nawet nie udają, że pedałują) po ścieżkach rowerowych i chodnikach.
3) pędzącymi elektrycznymi surronami i podobnymi pojazdami po ścieżkach rowerowych, chodnikach i lasach,
4) dostawczakami parkującymi i niszczącymi chodniki oraz ścieżki rowerowe.
Znajomy kiedyś zabił menela, był korek, podjeżdżał mając może 15km/h, wtoczył się mu z chodnika pijaczyna prosto łbem pod koła, były kamery, świadkowie wszystko. 7 miesięcy chłopa ciągali, psychicznie go wyniszczyli, z nowej roboty wyleciał bo co chwilę musiał brać wolne albo wychodzić wcześniej. W starej nie mógł robić bo miał zatrzymane prawo jazdy 7
@Megawonsz_dziewienc: Ja bym to ujął inaczej. Spotkało się 11 latek z doświadczonym 48 letnim zawodowym kierowcą. Jedno z nich było dzieckiem, drugi debilem.
Juz wczoraj widac bylo zalozony heder. Kazdego to moglo spotkac, wyjezdzajac zza zakretu