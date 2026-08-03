Wyrazy współczucia dla Pana kombajnisty, będzie ciągany po prokuraturach i komendach przez pół roku jak nie lepiej.



Znajomy kiedyś zabił menela, był korek, podjeżdżał mając może 15km/h, wtoczył się mu z chodnika pijaczyna prosto łbem pod koła, były kamery, świadkowie wszystko. 7 miesięcy chłopa ciągali, psychicznie go wyniszczyli, z nowej roboty wyleciał bo co chwilę musiał brać wolne albo wychodzić wcześniej. W starej nie mógł robić bo miał zatrzymane prawo jazdy 7 Pokaż całość