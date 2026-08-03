JPLD, facet, który odciąga ludzi od leczenia, niszczy im zdrowie i kosi forsę na tym, jak gdyby nic idzie i lobbuje w swojej własnej sprawie

Czy ktoś mi wyjaśni co się stało z tą prawicą, która miała być remedium na lewicowe Julki, razemki itp?

Dlaczego akurat prawaki lgną do tych wszystkich idiotyzmów politycznych i medycznych?



Swoja drogą czy Batyr przyjąl grono profesorskie które jest temu przeciwne?