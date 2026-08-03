Jerzy Zięba w Pałacu Prezydenckim. Kto naprawdę doradza w sprawie Lex Szarlatan?
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach pacjenta, znaną jako "Lex Szarlatan". Od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego zależy teraz, czy przepisy wejdą w życie.mateopoznan
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Komentarze (46)
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Czy ktoś mi wyjaśni co się stało z tą prawicą, która miała być remedium na lewicowe Julki, razemki itp?
Dlaczego akurat prawaki lgną do tych wszystkich idiotyzmów politycznych i medycznych?
Swoja drogą czy Batyr przyjąl grono profesorskie które jest temu przeciwne?
Ułaskawienie kibola i szur jako doradca.
@konto_zielonki: Penalizowane jest wciskanie kitu i opowiadanie o cudownych właściwościach najróżniejszych specyfików a nie ich sprzedaż.
@Korda: och nie! Będzie karane okłamywanie ludzi i wciskanie im kitu że wlewy z kawy do d--y wyleczą raka. Faktycznie dramat.
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Koniec-prac-nad-Lex-Szarlatan-Teraz-milionowe-kary-i-blokady-stron-w-rekach-prezydenta,287160,2.html
Szkoda tylko że te zapisy nie obejmą homeopatii.