Psiarze ogólnie zamienia każdą czystą przestrzeń w obsrany chlew. Nowe budownictwo i świeże bloki z elewacją? Psiarzowi nie przeszkadza, że jego pies codziennie 5x zaszczywa mu elewację pod wejściem do bloku, gdzie jest domofon, którym codziennie dzwoni lub wpisuje kod do swojej bramy, mimo, że 50 centymetrów obok jest trawnik (oczywiście wyschnięty na wiór od moczu) . Nie przekracza mu zakaz wstępu na boisko szkolne, gdzie dzieci grają w piłkę, robiąc ślizgi Pokaż całość