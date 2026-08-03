Psy zamieniły fontanny w bakteriologiczne szambo
Sikają, brudzą i kąpią się bez opamiętania. Przez psy ursynowskie fontanny stały się siedliskiem groźnych bakterii.adrninistrator
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Sikają, brudzą i kąpią się bez opamiętania. Przez psy ursynowskie fontanny stały się siedliskiem groźnych bakterii.adrninistrator
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (60)
najlepsze
Psa przeważnie mają osoby które nie potrafią zbudować relacji z innymi ludźmi.
@Ogau: Oczywiście, że tak. Dosłownie kiedyś takie same artykuły pisano tylko, że o bezdomnych którzy się kąpią w fontannie, później o dzieciach a teraz o zwierzętach i wszystkie te artykuły zawsze są pisane w taki sposób żeby polaryzować społeczeństwo wobec czegoś.