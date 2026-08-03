Rejestry, sprawozdania, kontrole, JPK, KSEF, a jak przyjdzie do kontroli to państwo zachowuje się jak mafia, mamy delikwenta to trzeba go wytrzepać z kasiory. Przecież nie będą szukać tego co zawinił jak można wytrzepać tego co jest pod ręką. Sztuka jest sztuka, artyści i tancerze i inne pupilki władzy czekają na swoją kasiorę