Sejm rozszerza odpowiedzialność za VAT. Firma może zapłacić za kontrahenta
Uchwalona nowelizacja obejmuje m.in. usługi IT, księgowe, doradcze i reklamowe. Przy fakturze ponad 15 tys. zł lub 50 tys. zł miesięcznie nabywca może odpowiadać za zaległość, jeśli wiedział lub miał podstawy podejrzewać nadużycie.Palinek
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Komentarze (24)
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Yhy. Warunkiem niepociągnięcia do odpowiedzialności będzie udowodnienie że nie jest się wielbłądem.
Więc najłatwiej uderzyć w tych którzy mają najmniejsze szansę na obronę. Przy okazji istnieje szansa, że się ich wepchnie w ramiona państwa opiekuńczego i uzależni od siebie. Potencjalnie
Przecież normalna rzecz prowadzisz uczciwie firmę i podejrzewasz każdego, ba mało tego Ty masz na to czas by sprawdzać każdego kontrahenta - za chwilę to nawet gastronomia padnie z takimi przepisami;)
Rozumiem, że po udowodnieniu mu tego przed sądem a nie arbitralną decyzją urzędnika od której odwołanie zajmie dekady?
Nie sądziłem, że to napiszę, ale pierwszy raz liczę na veto prezydenta.