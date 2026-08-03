Żabka zhakowana. Poważny incydent: wyciekły dane
Sieć sklepów Żabka została zhakowana. Miało dojść do wycieku danych, w tym informacji dotyczących pracowników, partnerów i prawdopodobnie też klientów. "Atakujący mieli też uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt repozytoriów) oraz dokumentacji i danych z różnych krytycznych systemów...".toptoptop
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Komentarze (43)
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@Rave_Cue: obstawiam że masz wyprany mózg
Wrzucają na główna 3 wykopy xD
I siedzi i moderuje.. godności to wy macie mniej niż suski...
Jakie chcesz promocje wariacie?