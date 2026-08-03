'Jedź ku*wa i daj mi wynik'. Tak drogówka polowała na kierowców w Częstochowie.
Tak drogówka polowała na kierowców na tzw. "Gierkówce" DK1 w Częstochowie. Jeden z kierowców podważył pomiary i uzyskał nagranie z dźwiękiem z policyjnego radiowozu. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.tomek-hall
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Komentarze (23)
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Cyrk k---a
To jest działanie CELOWE ludzi którzy w Policji zajmują się opracowaniem procedur i instrukcji użycia tego sprzętu, po to żeby móc dokonywać takich właśnie wymuszeń.
Co więcej - eksperymenty które kiedyś robiliśmy na lotnisku (i które każdy może sobie powtórzyć na dowolnej drodze) wykazały że policjant nawet nie musi mieć złej woli, bo
Gnał prawie 250 km/h. Nie wierzył, że dogonił go radiowóz [WIDEO
Każdy o tym wie, ale dreszczyk emocji jest, jak na pasie bez barierek na autostradzie hamuje się ze 140 do 40 km/h
Z jednej strony polują na kierowców, a z drugiej za jazdę/parkowanie na chodniku prawie każdemu dają, tylko pouczenie (jeśli po nich zadzwonisz, bo gdy będą po prostu przejeżdżać to, będą mieli to w dupie) zamiast mandatu
@GoT0Sleep: Dokładnie tak. Za to nie trzeba znać prawa.