Wykonanie pomiaru (i określenie procedury) w prawidłowy sposób jest tak proste, że żadną ułomnością intelektualną policjantów nie da się tego tłumaczyć.

To jest działanie CELOWE ludzi którzy w Policji zajmują się opracowaniem procedur i instrukcji użycia tego sprzętu, po to żeby móc dokonywać takich właśnie wymuszeń.

Co więcej - eksperymenty które kiedyś robiliśmy na lotnisku (i które każdy może sobie powtórzyć na dowolnej drodze) wykazały że policjant nawet nie musi mieć złej woli, bo Pokaż całość